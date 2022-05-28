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البرلمان العراقي يسعى لتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-28T16:47:06+0000
البرلمان العراقي يسعى لتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن مساع لتشريع قانون (الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام) لرفع مستوى الاقتصاد العراقي.

وأوضح عضو اللجنة أحمد سليم الكناني، في بيان اليوم، أن قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد الاقتصادي حسب الانظمة والقوانين الدولية.

وأضاف أن هذا القانون سيحافظ على العلاقة ما بين القطاعين (العام- والخاص) من ناحية التشغيل والإدارة والتمويل وتطوير الخطوط الانتاجية مما يدعم تنمية القطاع الصناعي بصورة صحيحة ليس كما معمول به الان بصيغة المشاركة التي يعتبرها اكثر الاقتصاديين والقانونين بالمبهمة نوعا ما.

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