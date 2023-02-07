البرلمان العراقي يدعو إلى إعادة النظر في آليات عمل المصارف الحكومية والأهلية

شفق نيوز/ دعا محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء، إلى مراقبة عمل منافذ بيع الدولار داخل المصارف وتسهيل إجراءات قروض المواطنين والفلاحين والصناعيين في البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية بحضور مدير مصرف الرافدين ( علي كريم ) ومدير المصرف الزراعي ( نبيل قيس ) .

ووجه المندلاوي ، في الإسراع بإعداد القوانين التي لها علاقة بمهام اللجنة ، فيما جرى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع المصرفي الحكومي ومنها انهاء ملف دعاوى التعويض الخارجية والبدء بالنظام الالكتروني المصرفي الذي سيحد من جرائم الاختلاس وتسريع الاجراءات المصرفية .

كما شدد على اهمية إعادة النظر في آليات عمل المصارف الحكومية والأهلية ، مبيناً ضرورة استمرار التنسيق مع اللجنة المالية بهدف معرفة احتياجات نهوضها وتطوير عملها .

ودعا النائب الأول إلى الإسراع بإدخال النظام الالكتروني وبشكل يحد من الخروقات وتنظيم وتسريع تقديم الخدمة المصرفية , والتشديد على مراقبة وحماية منافذ بيع الدولار ودعم التسهيلات المصرفية للمواطنين وبعض الشرائح الاخرى ولا سيما الصناعيين والفلاحين .