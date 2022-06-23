البرلمان العراقي يدعو للضغط على الجانب الايراني وزيادة حصة الغاز

شفق نيوز/ دعت لجنة برلمانية، اليوم الخميس، الحكومة العراقية للضغط على الجانب الايراني وزيادة حصة الغاز لزيادة الطاقة الكهربائية وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية خالد الدراجي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نظرا لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وبهدف زيادة الطاقة المنتجة في محطات التوليد لتلبية حاجات المواطن، يتطلب من الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء على وجه الخصوص الضغط على الجانب الإيراني لزيادة كمية الغاز المجهز، خصوصاً بعد دفع المستحقات المالية المترتبة في ذمة وزارة الكهرباء العراقية عن الديون السابق".

وبين الدراجي ان "كمية الغاز المستلمة حالياً من قبل الجانب الإيراني اقل بكثر من الحصة المقررة وفق العقود والاتفاقيات بين البلدين، وهذا يؤثر سلباً على الطاقة المنتجة في محطات التوليد والتي تصل الى ما يقارب 2000 ميجا واط".

وأعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي، منتصف حزيران الجاري، عن استلام إيران 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز إلى العراق.

وجاء ذلك اثر تعهد وزارة الكهرباء العراقية، بإكمال دفع ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد الى العراق خلال يومين فقط، تجنباً لتقليله او قطعه تماماً.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي وقت سابق أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات، فيما أكد اتفاق الوزارة مع الجانب الإيراني على تزويد البلاد بـ50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.