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البرلمان العراقي يدعو السوداني لإعادة النظر باستثمار مدينة سكنية ومنتجع في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-10T08:03:44+0000
البرلمان العراقي يدعو السوداني لإعادة النظر باستثمار مدينة سكنية ومنتجع في بغداد

شفق نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الخميس، لإعادة النظر في اجازتي الاستثمار الخاصة بمدينة الرفيل السكني ومنتجع بغداد للجولف لحين الانتهاء من التدقيق القانوني.

وفي كتاب رسمي صادر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، دعا المندلاوي،  رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الى إعادة النظر في إجازتي الاستثمار الممنوحتين من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار  والخاصة بمدينة الرفيل السكني ونادي ومنتجع بغداد للجولف، لحين الانتهاء من أعمال التدقيق والتحقيق في المخالفات القانونية المثارة حولها، وذلك حفاظا على المال العام.

واعتبر المندلاوي، أن وجود شبهات فساد ومخالفات قانونية في آلية الإحالات، وقانون الاستثمار، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، في طريقة منح إجازتي الاستثمار من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار لشركتي (ايجل هيلز العراق، ومجموعة العريفي)،  يستدعي اعادة النظر في الاستمرار بتنفيذ العقدين المبرمين لحين التاكد والانتهاء من عمليات التدقيق القانوني.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد منحت (شركة إيجل هيلز العراق ذ.م.م) مساحة 1800 دونم، من أجل بناء نادي ومنتجع بغداد الدولي للجولف، وكذلك منحت (شركة مجموعة العريفي) إجازة بناء ( تطوير جادة بغداد في مدينة الرفيل ) على مساحة تبلغ 600 دونم زراعي قرب مطار بغداد الدولي.

 

 

 

 

 

 

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