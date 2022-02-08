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البرلمان العراقي يتحصل على تطمينات لصرف المستحقات المالية للفلاحين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-08T11:06:10+0000
البرلمان العراقي يتحصل على تطمينات لصرف المستحقات المالية للفلاحين

شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخه وان عبدالله، يوم الثلاثاء، الحصول على تطمينات من الحكومة العراقية لصرف المستحقات المالية للفلاحين.

وقال عبد الله في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، "على ضوء الجلسة التداولية لمجلس النواب يوم أمس الاثنين لاستضافة وزيري التجارة والزراعة، تمت استضافة الوزراء اليوم، وتمت مناقشة مجموعة من المسائل"، مؤكداً أن "القطاع الزراعي مهم جدا يضمن الأمن الغذائي العراق".

وأضاف أن "هناك الكثير من المشاكل تم طرحها خلال استضافة الوزراء من ضمنها مستحقات الفلاحين، وكانت هناك استجابة من قبل الوزراء".

وتابع عبدالله بالقول "نأمل ان يكون هناك تعاون مشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية".

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