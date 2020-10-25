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البرلمان العراقي "متخوف": سياسة الاقتراض ستؤدي لانهيار الاقتصاد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-25T07:48:38+0000
البرلمان العراقي "متخوف": سياسة الاقتراض ستؤدي لانهيار الاقتصاد

شفق نيوز/ أبدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، تخوفها من السياسة المالية للحكومة وتأثيرها على احتياط البنك المركزي، فيما أشارت إلى إنها ستعمل على تخفيض الاقتراض المالي إلى 12 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاوف حقيقية لدى اللجنة المالية وأعضاء البرلمان من السياسة المالية للحكومة عبر استمرارها بالاقتراض وتأثيره على احتياطي البنك المركزي"، مشيراً إلى أن "اتباع سياسة الاقتراض ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي في الأعوام المقبلة".

وأضاف السعيدي؛ أن "قانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة يتضمن حاجتها إلى 41 ترليون دينار للأشهر الثلاثة المتبقية للعام 2020"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية ستجري بعض التعديلات على القانون وستعمل على تخفيض مبلغ الاقتراض إلى 12 ترليون دينار".

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، الأحد (11 تشرين الأول 2020) مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه، ليحل محله  قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب.

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