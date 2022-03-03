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البرلمان: الصناعة العراقية دُمرت بشكل كامل و مقصود وممنهج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-03T09:22:40+0000
البرلمان: الصناعة العراقية دُمرت بشكل كامل و مقصود وممنهج

شفق نيوز/ قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس إن الصناعة في البلاد تعرضت إلى التدمير "بشكل كامل و مقصود وممنهج".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ممثلي اتحاد الصناعات وعدد من الصناعيين العراقيين , لبحث المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية وسبل تذليلها, بحضور عدد من النواب والمستشارين .

وقال الزاملي خلال اللقاء ان "الصناعة العراقية دمُرت بشكل كامل ومقصود وممنهج , بعد ان تعرضت لسلسلة من النكبات والاهمال، واستمرارية سياسة فتح الابواب للاستيراد ، وانعدام السيطرة النوعية وعدم تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك".

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب للإسراع بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي عبر التوعية بأهميته باعتباره الضمانة الحقيقية للعامل ، موعزاً بتشكيل فريق عمل من مجلس النواب للتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية والصناعيين المختصين لحل المشاكل ووضع الحلول لتنمية القطاع الصناعي.

كما أشار الزاملي الى ان اهم رافدين للبلد هما: الصناعة والزراعة، وليس النفط الذي يعاني من تقلبات يومية ولا يمكن الاعتماد عليه , منوهًا ان كل ما يحتاجه البلد هو خطط مدروسة تنفذ بشكل علمي.

واستمع عضو هيئة الرئاسة الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي الخاص والمتمثلة بالطاقة وحصص الوقود واعادة دعم هذا القطاع , حيث تعهد الزاملي بالعمل على تذليل هذه المشاكل عبر مفاتحة الجهات ذات العلاقة او من خلال تشريعات قانونية تتضمن بنود دعم القطاع الخاص والنهوض به، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للزاملي.

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