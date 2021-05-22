البدء بتسلم طلبات العمل في مشروع سد مكحول الإستراتيجي بصلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مدير ناحية الزوية في صلاح الدين، محمد زيدان، يوم السبت، عن البدء بتسلم طلبات المتقدمين للعمل في مشروع سد مكحول الإستراتيجي.

وقال زيدان لوكالة شفق نيوز "بدأنا بتسلم طلبات الراغبين بالعمل في مشروع سد مكحول عبر ملئ استمارات خاصة وفق الضوابط والاليات القانونية وفي مختلف الاختصاصات لتأمين فرص عمل للعاطلين وامتصاص جانب كبير من البطالة".

وبين ان "المرحلة الاولى من المشروع تتضمن التهيئة واصلاح بعض الاراضي وتهيئتها للشروع بالعمل، وان الطلبات اليومية للعمل ما زالت محدودة لا تتعدى العشرات وبانتظار بدء العمل بشكل شامل لضمان فرص العمل للراغبين".

واكد ان "الموارد المائية وعدت بتوفير 30 الف فرصة عمل وتكون الاولوية للمناطق القريبة من مشروع السد الى جانب استقطاب اصحاب الخبرات الفنية والاليات وحسب مراحل العمل".

واضاف زيدان ان "الموارد المائية طلبت من الدور القريبة من مشروع السد الرحيل لفسح المجال امام المراحل القادمة من مشروع السد".

يشار الى ان كوادر وزارة الموارد المائية، باشرت بالمراحل التمهيدية من مشروع سد مكحول الإستراتيجي في الأول من ايار الجاري.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي في صلاح الدين، وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 مترا وبطاقة تخزينية تتجاوز ثلاثة مليارات متر مكعب.