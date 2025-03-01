البحرية الفرنسية تعود إلى العراق بعد غياب 13 عاماً.. صور

شفق نيوز/ أعلن الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى العراق، إريك كوميز، اليوم السبت، عن وصول السفينة العسكرية الفرنسية "لاسين" إلى قاعدة أم قصر البحرية في محافظة البصرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال كوميز، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وصول السفينة يأتي استمراراً للحوار مع الشريك العراقي، لا سيما في المجال البحري، حيث طلب العراق دعماً من فرنسا في تدريب وتنظيم قاعدته البحرية المستقبلية في الفاو".

وأشار إلى أن "هذا التوقف يعد الأول للبحرية الفرنسية في العراق منذ عام 2011، وهي جزء من جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين"، مؤكدًا أن "فرنسا شريك موثوق به، وملتزمة بتعهداتها تجاه العراق".

وفد دبلوماسي فرنسي يزور ميناء الفاو ويطلع على مشاريع التشغيل والربط التجاري

في السياق، أفاد مصدر مطلع، بأن وفداً دبلوماسياً فرنسياً زار ميناء الفاو للاطلاع على مشاريع التشغيل والبنية التحتية فيه، وبحث سبل التعاون التجاري بين فرنسا والعراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المستشار الأول ونائب السفير الفرنسي في العراق، بنوا كومبوريو، والمستشار الثاني لشؤون السياسة والصحافة، تيفان لوكورديي، زارا ميناء الفاو، حيث تفقدا مشروع الأرصفة وصحة الحاويات والطرق، واستفسرا عن آليات التشغيل وعمق الميناء والتوقيتات الزمنية الخاصة بالمشاريع.

وأوضح المصدر، أن الوفد الفرنسي ناقش مع إدارة ميناء الفاو آلية تنفيذ المشاريع، بما في ذلك القاعدة البحرية في الكاسر الشرقي، ومدى جاهزية الميناء لربط طريق التنمية، إضافة إلى مقارنة تدفق البضائع والسفن الفرنسية التجارية مع مسارات الشحن القادمة من آسيا والشرق الأوسط باتجاه أوروبا.

وأكد أن الوفد اطلع على تفاصيل الأعمال الميدانية والمكتبية الخاصة بالميناء، في إطار بحث أوجه التعاون الممكنة بين البلدين في مجال النقل والتجارة البحرية.