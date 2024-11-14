البتكوين تواصل قفزاتها التاريخية وتكسر حاجز الـ 93 ألف دولار

شفق نيوز/ واصلت العملة المشفرة بتكوين ارتفاعها بعد توقفه في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء ليصل سعرها إلى أكثر من 93 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة على الإطلاق.

يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملين بقايا تأثير حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم العملات الرقمية على السوق.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية عالميا ارتفعت بأكثر من 35 بالمئة في أعقاب انتخاب ترامب، لتصل البتكوين إلى 93462 دولارا للوحدة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها بعد ذلك، وهو ما يجعل تحقيق التوقعات الخيالية بوصول السعر إلى 100 ألف دولار قريب المنال.

يذكر أن ترامب تعهد بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونغرس.

كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة في العالم.

وكان ترامب في وقت من الأوقات متشككا في العملات المشفرة، قبل أن يتغير موقفه منها في أعقاب المساهمات المالية الكبيرة لشركات العملات المشفرة في دعم الحملة الانتخابية له.

ويقول ميشيكل نوفوجراتز مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال لتداول العملات المشفرة إن سعر البتكوين قد يصل إلى 500 ألف دولار للوحدة إذا قررت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب تكوين احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة للولايات المتحدة.

يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بأكثر 110 بالمئة منذ بداية العام الحالي مدعومة بالطلب القوي على العملات المشفرة منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية تأسست في عام 2009 بواسطة مجموعة أشخاص مجهولين تحت اسم "ساتوشي ناكاموتو"، وتعد أول عملة مشفرة، وتعمل على تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) التي تسمح بتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وغير قابلة للتلاعب.

ولاتوجد جهة مركزية تتحكم بـ "البيتكوين"، مثل البنوك أو الحكومات، مما يجعله مقاومًا للتضخم والسيطرة الحكومية.

يتم تداول "البيتكوين" عبر شبكة الإنترنت باستخدام المحفظات الرقمية، ويمكن استخدامه كأداة دفع لشراء السلع والخدمات أو كاستثمار.

وتتميز "البيتكوين" بتقلبات كبيرة في قيمتها، مما يجعلها عرضة للمخاطر، لكنها في الوقت نفسه تعد من الأصول التي يراقبها المستثمرون بشكل كبير.