البتكوين تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا مع وصول ترامب للبيت الأبيض

شفق نيوز/ سجلت عملة البتكوين مستوى قياسياً جديداً متجاوزة مستويات الـ109 آلاف دولار في تعاملات الإثنين المبكرة، وذلك بالتزامن مع استعداد دونالد ترامب لتولي رئاسة الولايات المتحدة، والذي أشار إلى خطط لتخفيف اللوائح والقيود التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.

وقفزت البتكوين إلى ذروتها التاريخية حيث بلغت 109241 دولاراً قبيل مراسم تنصيب ترامب، حيث ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة يوم الاثنين لتسجل رقمًا تاريخيا مرتفعا جديدًا.

جاء ارتفاع العملة المشفرة الأشهر في العالم بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن عملات "ميم كوينز" memecoins خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت قيمة عملة ترامب السوقية بسرعة إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.

و"عملة الميم" ليس لها فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة فرانس برس.

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد أحدثت تلك عملات الميمز اضطرابًا مؤقتًا في سوق الأصول المشفرة، حيث استنزفت التدفقات النقدية من عملة بتكوين والعملات المشفرة الأصغر، وأثارت انتقادات من قبل مسؤولي الصناعة.

وارتفعت بتكوين، بالإضافة إلى العملات الأخرى مثل إيثر وريبل، بشكل سريع صباح الاثنين في لندن، حيث يترقب المتداولون عودة ترامب لتولي رئاسة البيت الأبيض. وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت سابقًا أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يصنف هذا النوع من الأصول كـ"أولوية وطنية".

وقال المدير التنفيذي لشركة هاشكي غلوبال، بن الباز، إن عملات "الميم" التي أطلقها ترامب وفريقه عززت الزخم الإيجابي لبتكوين ، حيث يتوقع المتداولون الأفراد أن "يولي ترامب الأولوية لهذه الصناعة ويؤكد التزامه بدعمها"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وترامب مناصر كبير للعملات المشفرة، وقدم مبادرات صريحة لهذا القطاع في الأشهر التي سبقت انتخابه وبعده.

وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء مخزون استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة.