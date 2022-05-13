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البتكوين تتنفس الصعداء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-13T07:35:27+0000
البتكوين تتنفس الصعداء

شفق نيوز/ تعافت عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، بعد خسائر فادحة تم تسجيلها أمس، وجرى تداول العملة الأكثر شهرة في العالم فوق مستوى 30 ألف دولار.

ووفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" جرى تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى 30439 دولارا، بارتفاع نسبته 14.17%.

وكانت عملة "البيتكوين" فقدت أمس الخميس نحو 14% من قيمتها، وانخفضت دون مستوى 27000 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، سجلت عملة "البيتكوين" تراجعا بنحو 20%، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد يكون هذا هو أسوأ أداء لها منذ مايو من العام الماضي، حينها سجلت عملة "البيتكوين" انخفاضا بنسبة 35%.

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