البتكوين تتراجع دون 93 ألف دولار مع اضطراب الأسواق العالمية

شفق نيوز– متابعة

تراجعت العملة الرقمية الأكبر "بتكوين" إلى ما دون 93,714 دولاراً، ما دفع السعر إلى مستوى أقل من الإغلاق المسجل في نهاية العام الماضي، عندما كانت الأسواق المالية تشهد ارتفاعًا بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات.

وكانت بتكوين قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 126,251 دولارًا في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن تبدأ بالتراجع بعد أربعة أيام فقط، إثر تعليقات مفاجئة لترمب حول الرسوم الجمركية، ما دفع الأسواق العالمية إلى حالة من الاضطراب.

وقلّصت العملة خسائرها لتتداول عند 94,869 دولارًا بحلول الساعة 08:39 صباحًا يوم الإثنين في سنغافورة.

وتعكس هذه التطورات حالة من الضبابية العميقة التي تخيّم على الاتجاهات المقبلة لسوق العملات الرقمية، وسط ترقّب لقرارات الفيدرالي وتأثيرها على شهية المخاطرة في الأصول عالية التقلب.