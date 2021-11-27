الانتخابات العراقية.. 700 ألف دولار أمريكي انفقت على منصة "فيسبوك" فقط

شفق نيوز/ أفادت شبكة العراق الرقمي (DIN)، يوم السبت، بإنفاق ما يقارب المليار دينار عراقي (700 ألف دولار أمريكي) على 44 ألف إعلان سياسي على منصة "فيسبوك" فقط خلال الانتخابات العراقية الاخيرة.

وذكرت الشبكة في تقرير صدر عنها، أن "43,900 إعلان سياسي نشر عبر منصة فيسبوك التي ينشط عليها 20 مليون مستخدم من العراق".

وأضاف، أن "الإعلانات فعلت للفترة بين أغسطس/ آب- أكتوبر/ تشرين الاول 2021، وأنفق عليها ما يقارب المليار دينار العراقي، حيث تصدرت بغداد المحافظات الأعلى إنفاقا ثم محافظتي السليمانية وأربيل".

وأشارت الشبكة إلى أن ""فيسبوك" أعلنت في يوليو/ حزيران الماضي إدراج العراق ضمن الدول التي يتم تقييد الإعلانات السياسية فيها مع اقتراب انتخابات الأخيرة، وبينت أنها ستؤرشف تفاصيل الحملات الإعلانية السياسية لسنوات طويلة تتيح للمستخدمين الرجوع إليها".

وبحسب الشبكة، فإن شركة "فيسبوك" وافقت على عدة إعلانات في محافظات مختلفة، ولم تظهر بيانات "فيسبوك" مبالغ دقيقة للإعلانات، إضافة لاستخدام بعض الصفحات تلاعباً تقليديا في كتابة العبارات ذات المضمون السياسي لتجاوز اكتشافها من قبل خوارزميات "فيسبوك" كإضافة علامات ترقيمية بين حروف الكلمات بحيث تكون مفهومة بشرياً ولا يمكن اكتشافها آليا".