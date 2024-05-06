الامن العراقي يحجز آلاف الأطنان من الحنطة المهربة والتالفة

الامن شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، ضبط أكثر من 2500 طن من الحنطة "المهربة والتالفة" وذلك مع انطلاق موسم حصادها.

وقال الجهاز، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارزه وبناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من ضبط 14 عجلة نوع تريلة محملة بأكثر من 400 طنٍ من مادة الحنطة المخصصة لمفردات السلة الغذائية في (كركوك، وصلاح الدين، وكربلاء، وواسط) والقبض على سائقيها

وفي محافظة النجف، قال الجهاز، إن مفارزه تمكنت من خلال متابعة عملية تسويق المحصول المحلي من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المصبوغة بعد فحصها من قبل الجهات المختصة وضبط سائق العجلة وحجز الحمولة لحين استكمال الإجراءات القانونية

أما في ديالى فقد تم ضبط 343 طناً من مادة الحنطة المعفرة وغير صالحة للإستهلاك في ثلاثة مخازن داخل قضاء بلدروز حيث جرى نقلها وإيداعها في مخازن المحافظة بالتنسيق مع ديوان الرقابة التجارية لمنعها من التسويق

وفي الديوانية ألقت مفارز الجهاز، وفق البيان، القبض على 3 متهمين أحدهم تاجر حنطة، واثنين يعملان بصفة عامل وموظف في دائرة زراعة المحافظة بعنوان (فاحص مختبر) أثناء استلامهم رشوة من قبل التاجر لتغيير نتائج الفحص المختبري، حيث جرت عملية القبض عليهم بالجرم المشهود

وفي ذات السياق، ضبط مفارز الامن في الأنبار، نحو 1800 طنٍ من مادة الحنطة التالفة في مخازن منطقة الحامضية أثناء نقلها إلى سايلو الرمادي لتسويقها للعام الحالي، حيث تم القبض على 35 متهماً بينهم سائقي عجلات الحمل الذين كانوا يقومون بعملية النقل والتسويق، اذ جرى التحفظ على الكميات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين والمتلاعبين بأمن وقوت المواطنين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.