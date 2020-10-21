الامم المتحدة تؤشر انتعاشا بطيئا للتجارة العالمية وسط توقعات غير مؤكدة

شفق نيوز/ قال تقرير للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن قيمة التجارة العالمية من المقرر أن تنخفض بنسبة 7٪ إلى 9٪ في 2020 مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من بوادر انتعاش هش بقيادة الصين في الربع الثالث.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إنه لم تنج أي منطقة من انخفاض بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي في التجارة العالمية في الربع الثاني ، حيث تسبب جائحة كوفيد -19 في تعطيل الاقتصادات.

وقالت الوكالة في آخر تحديث لها ، إن التجارة العالمية تعافت إلى حد ما في الربع الثالث ، عندما قُدرت بنحو 4.5٪ أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

واضافت الأونكتاد ان "التجارة زادت في معدات المكاتب المنزلية والإمدادات الطبية في الربع الثالث ، بينما تراجعت أكثر في قطاعي السيارات والطاقة، كما كان النمو في قطاع المنسوجات قويا".

واشارت الى أنه "إذا ظهر الوباء مرة أخرى في الأشهر المقبلة ، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور البيئة بالنسبة لصانعي السياسات وزيادة مفاجئة في السياسات المقيدة للتجارة"

وقالت الأونكتاد إن صادرات الصين انتعشت بقوة في الربع الثالث بعد انخفاضها في الأشهر الأولى من الوباء ، وسجلت معدلات نمو سنوية تقارب 10٪.

واكدت "بشكل عام ، كان مستوى الصادرات الصينية للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مشابهًا لمستوى عام 2019 خلال نفس الفترة"، مبينة ان "الطلب الصيني على المنتجات المستوردة تعافى بعد انخفاضه في الربع الثاني من عام 2020 على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى".

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت منظمة التجارة العالمية (WTO) توقعاتها للتجارة في السلع بسبب التحسينات من حزيران وتوقعت انخفاضًا بنسبة 9.2 ٪ لعام 2020.