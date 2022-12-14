الامطار المنقذة تنعش "خس ديالى" وتطرد المستورد من الاسواق

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى في الآونة الأخيرة وفرة كبيرة بإنتاج محصول الخس في الاسواق المحلية وبأسعار شبه زهيدة جراء الامطار المبكرة واانحسار ازمة المياه بشكل كبير.

الامطار المبكرة، وإقبال المزارعين على زراعة هذا المحصول بشكل غير مسبوق على مر السنوات الماضية، اعاد لديالى هويتها الانتاجية لمحاصيل الخضراوات بشكل استثنائي.

وقال ماهر السلامي، صاحب مكتب لبيع المحاصيل الزراعية، لوكالة شفق نيوز، ان "الموسم الحالي شهد غزارة بزراعة الخس وبجودة عالية واقبالاً واسعاً، أسهم بإنتاج محصول بأاسعار شبه الزهيدة في اسواق الجملة والاسواق المحلية والباعة المتجولين".

واكد ان "الخس العراقي طرد الخس المستورد من الاسواق بشكل نهائي، حيث أن سعر الكيلو غرام الواحد من المستورد يتراوح بين 100 الى 1500 دينار، في حين ان المحلي الصندوق الواحد منه يحوي من 12 الى 14 ثمرة خس (الثمرة الواحدة أقل من الكيلو غرام بقليل) يباع بسعر ألفي دينار، ما يعني أن سعر الكيلوغرام الواحد المستورد يبلغ عشرة أضعاف سعر الخيس المحلي، وبطعم لا يضاهى".

عبد االله كاظم (41 عاما)، وهو مزارع وباع خس جوال، اعرب عن خيبة امله وامتعاضه من انخفاض اسعار محصول الخس في الاسواق رغم تعافي المنتوج وعودته بقوة الى الاسواق، مبينا ان "عائدات بيع المحصول في الاسواق لا تغطي تكاليف زراعة المحصول من اسمدة وجهد وحراثة وغيرها من الاعمال الشاقة".

واعتبر كاظم في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "زراعة الخس هذا الموسم خسارة جديدة للمزارعين تضاف للخسائر الجسيمة التي تكبدوها بسبب الخطط الزراعية الصيفية والشتوية على مر المواسم الماضية".

الى ذلك، اوجز مدير اعلام زراعة ديالى، محمد جبار المندلاوي، انتعاش ووفرة محصول الخس في الاسواق المحلية الى الامطار الغزيرة المبكرة وانحسار ازمة المياه في مناطق زراعته وانتاجه.

واضاف المندلاوي في حديثه لوكالة شفق نيوز "وفرة وتعافي انتاج الخس بداية لنهاية مواسم قاسية جراء الجفاف وازمة المياه والتي تجاوزتها المحافظة خلال الاشهر الاخيرة بشكل كبير"، مرجحا "تعافي انتاج شتى المحاصيل الزراعية في ديالى خلال الفترات المقبلة".

ولفت الى ان استخدام تقنيات الري الحديثة "التقطير" و"المرشاة" احد اسباب ارتفاع انتاج الخس في اغلب مناطق المحافظة.