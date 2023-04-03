الاقتصاد العراقي.. استثمار سعودي بمائة مليار دولار ومشاريع استراتيجية مع تركيا

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن قرب إطلاق مشاريع استراتيجية مع تركيا، لافتا الى أن السعودية قادرة على استثمار 100 مليار دولار في العراق.

وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية بثت عبر قناة الجزيرة القطرية، إن "العراق الأول بالمنطقة من حيث النمو السكاني"، مشيرا الى أن "التعيينات الاخيرة رفعت اعداد الموظفين الى 5 ملايين موظف في البلاد".

وكشف عن أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد أنه مستعد لاستثمار 100 مليار دولار في العراق"، لافتا في ذات الوقت إلى أن "مشاريع استراتيجية مع تركيا سترى النور قريبا".

وبين السوداني أن "العراق ينفق نحو 8 تريليونات دينار على شراء الغاز سنويا، كما انه يستورد سلع وخدمات بقيمة نحو 50 مليار دولار سنويا، لان العراق الأول بالمنطقة من حيث النمو السكاني"، مؤكدا أن "القطاع الخاص هو من سيقود عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق".