الاقتصاد الرقمي في العراق.. 10 ملايين بطاقة مصرفية و15 تريليون دينار مدفوعات

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي، يوم السبت، أن عدد البطاقات المصرفية النشطة في البلاد تجاوز 10 ملايين بطاقة، في مؤشر على التوسع المتسارع باتجاه الاقتصاد الرقمي.

ونقل المرصد عبر بيان له، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني قوله إن "التحول النوعي في قطاع الدفع الإلكتروني يعود إلى سياسات البنك المركزي العراقي ودعم الحكومة لهذا المسار".

وبحسب المجلس، تجاوز حجم تداول المدفوعات الرقمية 15 تريليون دينار عراقي، بينها 1.7 تريليون دينار للكمارك، فيما توزعت بقية التداولات على مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد المجلس أن "شركات الدفع الإلكتروني تعد مؤسسات مالية غير مصرفية، تقتصر مهمتها على تنفيذ التحويلات دون خزن الأموال أو فتح الحسابات"، مبيناً أن "هذه الشركات أسهمت بشكل مباشر في بناء البنية التحتية لهذا التحول".

وأشار إلى أن "الإصلاحات الجارية في النظام المصرفي تهدف إلى ترسيخ الحوكمة وتعزيز أسس الاقتصاد الرقمي في البلاد".