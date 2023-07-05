الاقتصاد التركي يتنفس الصعداء

أظهرت بيانات رسمية في تركيا، أن البلاد سجلت معدل تضخم أبطأ من المتوقع في يونيو الماضي، بينما يتواصل هبوط الليرة، وسط آمال بأن تساعد المرحلة السياسية الجديدة على الخروج من الأزمة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بـ3.9 في المئة، على أساس شهري، في يونيو 2023، بحسب أرقام جرى الكشف عنها، يوم الأربعاء، في حين كانت وكالة "رويترز" قد رجحت أن يحصل ارتفاع أكبر قدره 4.84 في المئة.

وجرى تسجيل أكبر ارتفاع في أسعار التبغ والمشروبات الكحولية، حيث قفزت بـ11.13 في المئة، بينما زادت أسعار المطاعم والفنادق بـ4.31 في المئة.

أما التضخم على أساس سنوي في تركيا فزاد بـ38.21 في المئة، وهو ارتفاع يقل أيضا عن الرقم الذي كان متوقعا، عند 39.47 في المئة.

وتكشف البيانات أن يونيو كان ثامن شهر يتباطأ فيه ارتفاع الأسعار، بحسب ما صرح به المحلل المالي، بارتوز سويكي، لشبكة "سي إن بي إس" الأميركية، وهو ما يبعث إشارة للتفاؤل، بحسب قوله.

وتأتي هذه البيانات فيما يضغط تراجع قيمة عملة البلاد على الأسعار، مع مضي الحكومة في إجراءات تشمل زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور بنسبة 34%، وبحث زيادة في رواتب الموظفين.

وفقدت العملة التركية نحو ربع قيمتها أمام الدولار منذ أن أعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي، حيث أعاد تشكيل فريقه الاقتصادي، على أمل مواجهة الأزمة التي تشهدها البلاد.