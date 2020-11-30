الاقتصاد التركي يتفوق على مجموعة العشرين باستثناء دولة واحدة

شفق نيوز/ سجل أداء الاقتصاد التركي المتضرر من فيروس كورونا أفضل النتائج من معظم أقرانه في الربع الثالث، مدفوعًا بحملة تحفيز ضحت بالليرة واستقرار الأسعار.

من المحتمل أن يكون أداء الاقتصاد البالغ 740 مليار دولار قد تفوق على جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الصين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان بقيادة الحكومة، ستظهر بيانات يوم الاثنين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8٪ عن العام السابق، وفقًا لمتوسط 14 توقعًا في استطلاع أجرته بلومبرغ.

ولمساعدة الشركات والمستهلكين على التغلب على الوباء، دفعت الحكومة التركية البنوك إلى زيادة الإقراض. ظل نمو القروض قوياً طوال الصيف، متباطئاً قرب نهاية الربع الثالث.

وتبين بلومبرغ انه ربما استعاد إنتاج تركيا مستواه قبل Covid في الربع الثالث، وهو أحد أسرع الانتعاش في الأسواق الناشئة، كما توقعت تباطؤ النشاط في الربع الرابع مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدل الإصابة بفيروس Covid-19 نتوقع أن يكون النمو حوالي الصفر هذا العام ، قبل أن يتقدم إلى 4٪ في عام 2021.

في الوقت نفسه، قام البنك المركزي بضخ السيولة عن طريق جمع السندات الحكومية، وقدم تخفيفًا بنسبة 1575 نقطة أساس حتى توقف تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو، مما جعل تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في تركيا من بين الأدنى في العالم، وانخفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 7.34٪ في يوليو، ثم بدأ في النمو لبقية الربع لينتهي عند 11.1٪.

واستمرت حملات القروض التي تقودها الدولة في تركيا في الربع الثالث مع رفع معظم القيود المتعلقة بالفيروسات التي فُرضت في الربع السابق، وتسارعت وتيرة السياحة المحلية، وفتحت المطارات لمعظم السياح الأجانب.

وتبدو صورة الربع الرابع أقل وردية حيث بدأت تركيا في إعادة فرض القيود في أعقاب تصاعد الفيروس واستبدلت بنكها المركزي ورؤساء الاقتصاد.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بدعم مديريه الاقتصاديين الجدد بسياسات "الدواء المرة" التي تتعارض مع آرائه - ولكن فقط بعد أن سجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية، مما أبقى التضخم الرئيسي في خانة العشرات. فقدت الليرة 24٪ مقابل الدولار هذا العام.

وكان للفيروس تأثير أقل على النمو الاقتصادي التركي مقارنة بركود عام 2009 بدأ محافظ البنك المركزي الجديد، ناجي أغبال، فترة ولايته برفع أسعار الفائدة بأكبر قدر خلال أكثر من عامين، وهي خطوة يمكن أن تضعف الطلب.

وقال إنفر إركان، الاقتصادي المقيم في اسطنبول في بيت الاستثمار تيرا ياتريم، "سيشير الربع الرابع إلى صورة نمو أبطأ."