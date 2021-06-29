الاقتصادية النيابية: بغداد فقدت اقليمها الزراعي بسبب التجريف

شفق نيوز/ أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة ندى شاكر جودت اليوم الثلاثاء، أن مدينة بغداد فقدت اقليمها الزراعي بسبب التجريف، مبينة أن هناك بعض المتنفذين بالدولة جعلوا العراق سوقا استهلاكية.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان" العاصمة بغداد فقدت اقليمها الزراعي بسبب تجريف هذه الاراضي وانشاء مجمعات سكنية بدلها، متسائلة في الوقت نفسه بأي حق يتم تجريف هذه الاراضي الزراعية وكيف وافقت وزارة الزراعة على ذلك".

واضافت ان "العراق لم يستفاد من النفط الموجود في ادامة القطاع الاقتصادي وبالخصوص الزراعة، مقارنة بدول الخليج التي أخذت احتياطاتها بهذا الشأن وخاصة اذا ما عرفنا أن النفط لن يبقى أكثر من 50 عاما على أكثر تقدير".

واشارت جودت إلى أن "هناك فساد سياسي وهناك اناس متنفذة من السياسيين والتجار اصبحت لهم سطوة كبيرة وجعلت العراق سوق استهلاكية لهم"، مؤكدة على "وجوب غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية المنتجة محليا ودعم الفلاح وتشجيع الصناعة الغذائية والاستفادة من تجربة الدول المجاورة في هذا المجال وخاصة مصر في دعم الشباب والخريجين في استثمار الاراضي الصحراوية وجعلها أراضي قابلة للزراعة".

ولفتت جودت؛ إلى أن "تفعيل الاقتصاد سيجعل العراق بلد زراعي ولاستوردنا ايدي عاملة من الدول لتغطية هذا القطاع"، مستدركة ان "انعدام الارادة السياسية والتخطيط والتنظيم يحول دون ذلك".

ويستورد العراق الكثير من منتجاته الزراعية وحتى الحيوانية من دول الجوار بالرغم من توفر مقومات الزراعة لديه من تربة ومياه.