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"الاقبال متزايد".. العراق يفتتح محطات جديدة لتعبئة الوقود السائل للسيارات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-14T08:11:38+0000
"الاقبال متزايد".. العراق يفتتح محطات جديدة لتعبئة الوقود السائل للسيارات

شفق نيوز/ وجهت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، تشكيلاتها بفتح منافذ جديدة لتعبئة وقود الغاز لسائل للمركبات، مشيرة الى  تزايد الإقبال من قبل أصحاب المركبات.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وكيل وزارة النفط حامد يونس الزوبعي وجه خلال اجتماع ضم مديري الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وشركة توزيع المنتجات بفتح منافذ جديدة لانسيابية تجهيز المركبات بوقود الغاز السائل بعد الإقبال المتزايد الذي شهدته المنظومة من قبل أصحاب المركبات.

وأكد الزوبعي خلال الاجتماع حرص الوزارة على تنمية وتطوير مجال الطاقة النظيفة عبر تنفيذ المشروع الوطني لإضافة منظومة الغاز السائل للسيارات، التي تتميز بانخفاض انبعاثاتها الضارة للبيئة وقلة تكاليفها المادية قياساً بأنواع الوقود الأخرى، فضلا عن إسهامها في إطالة عمر محرك السيارة والتقليل من صيانته الدورية.

وفي السياق ذاته بين الزوبعي، وفق البيان، أن الوزارة اعتمدت منظومات الغاز السائل من مناشئ عالمية رصينة تتوفر فيها كافة شروط السلامة والأمان وبما يتلائم مع الظروف المناخية للعراق، مضيفاً أن الفرق الهندسية والفنية للوزارة تتابع وبشكل مستمر عمل المنظومة وتجري التحديثات اللازمة التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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