الاغلاق.. بورصات بغداد وكوردستان تسجل انخفاضاً في أسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بالأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم وكانت 149900 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149050 دينارا.