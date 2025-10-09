الاعلى منذ عام 1993.. سعر الفضة يسجل رقما قياسيا

شفق نيوز- متابعة

سجل سعر أونصة الفضة، يوم الخميس، رقما قياسيا بتجاوزه 50 دولارا منذ العام 1993 وبدء بلومبرغ باصدار بياناتها، في وقت يتزايد الطلب على القيم الآمنة وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية.

وبعد أن سجلت اونصة الذهب أعلى مستوى قياسي لها الاربعاء عند أكثر من أربعة الاف، ارتفع سعر أونصة الفضة، وهي معدن ثمين يُستخدم أيضا في الصناعة، بنسبة 3,12% ليصل إلى 50,4142 دولارا ظهر اليوم.

واعتبر جون بلاسار، مسؤول استراتيجية الاستثمار في بنك سيتي جيستيون الخاص، في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذا الارتفاع يمثل "تأثيرا تعويضيا" للفضة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب.

وعزا فؤاد رزاق زادة، المحلل في سيتي إندكس، ارتفاع الأسعار إلى "عدم اليقين الاقتصادي الكلي وضعف الدولار والطلب المستمر على الأصول الملموسة".

وفي اجراء حمائي، يتجه المستثمرون إلى القيم البديلة، مثل الذهب والبيتكوين، والتي وصلت هي الأخرى إلى مستوى قياسي مؤخرا.

واشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة XTB، إلى أن "الفضة معدن صناعي أساسي لإنتاج رقائق أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي التي تُشغّل مراكز البيانات حول العالم".

كما ساهم تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، كالحرب بين اسرائيل وحركة حماس وبين روسيا وأوكرانيا، في ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل كبير.