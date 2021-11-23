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الاستيراد يجهض خطط إعادة إحياء مصانع ديالى المتوقفة منذ 17 عاماً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-23T13:22:47+0000
الاستيراد يجهض خطط إعادة إحياء مصانع ديالى المتوقفة منذ 17 عاماً

شفق نيوز/ شكت ادارة ناحية بني سعد في ديالى، يوم الثلاثاء، من اهمال اكثر من 200 مصنع متوقفة عن العمل من نحو 17 عاما بسبب الاهمال الحكومي والاستيراد  العشوائي.

وقال مدير الناحية نجم السعدي لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من 200 مصنعا متوقفة منذ اكثر من 17 عاما بسبب الاهمال والاضرار التي لحقت بها وانعدام خطط دعم القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية".

واضاف ان "الاستيراد العشوائي غير المدروس اجهض خطط اعادة تشغيل هذه المصانع وتسبب ببطالة واسعة طالت الاف الاسر والعاملين وحرمتهم من فرص العمل".

واشار السعدي الى "اعادة تشغيل 25 مصنعا خلال الاشهر الاخيرة الا ان الاستيراد غير المبرمج تسبب بتوقفها مجددا وبقاء 10 معامل فقط تعمل بطاقات محدودة".

ودعا الى "ضرورة احياء بلدة المصانع (ناحية بني سعد) في ديالى والاستفادة من دخل اقتصادي وفير يدعم الصناعة الوطنية ويمتص جانبا كبيرا من البطالة وانعدام فرص العمل".

وتسمى ناحية بني سعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة "بلدة المصانع" لاحتوائها مئات المصانع من مختلف القطاعات.

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