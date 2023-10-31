الاستخبارات العراقية تداهم شركة تهرب الدولار خارج البلاد وتعتقل أفرادها

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية المختصة بمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص يعملون داخل شركة وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها 334270000 مليون دينار عراقي و 157215 ألف دولار أمريكي بتهمة تهريب العملة الى خارج البلاد خلافا لتعليمات البنك المركزي.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات تواصل عملياتها الاستباقية بحق المضاربين بسعر الدولار من الذين يمارسون تحويل الأموال خلافا لتعليمات البنك المركزي، والتي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني، موضحا أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ، تضمنت قيام شركة للخدمات الجامعية في محافظة بغداد جانب الكرخ ضمن منطقة المنصور تقوم باستلام وتهريب عملة الدولار الى خارج وداخل العراق بشكل مخالف لتعليمات البنك المركزي، والذي من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح البيان، أنه تم على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات وبعد إكمال جميع الإجراءات القضائية، تمكنت المفارز من مداهمة المبنى الذي تستغله الشركة المذكورة، حيث تم ضبط مبالغ مالية وقدرها (334270000 )مليون دينار عراقي، و(157215 )الف دولار، فضلا عن إلقاء القبض على 6 أشخاص يعملون بداخل الشركة المذكورة وغلق الشركة .

ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتحويل العملة الوطنية والأجنبية الى داخل وخارج العراق خلافاً لتعليمات البنك المركزي مستغلين بذلك عنوانا وهميا يحمل اسم شركة للخدمات الجامعية مضرين بذلك بالاقتصاد الوطني، وفق البيان الذي أشار إلى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة استعدادا لمثولهم أمام القضاء.