الاستثمار تعلق على مداهمة احد مشاريعها في تكريت: خطأً لن يتكرر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار صلاح الدين، اليوم الخميس، انتهاء "ازمة" مداهمة احد المشاريع الاستثمارية السكنية في تكريت من قبل قوة امنية، مؤكدةً ان حادثة المداهمة "خطاً لن يتكرر".

وداهمت قوة امنية مكونة من عدة عجلات رباعية الدفع قوامها 20 عنصراً في وقت سابق اليوم، مجمع "بيتي" السكني في تكريت واحتجزت العاملين وسحبت هواتفهم النقالة.

وقال مدير الهيئة ليث حميد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التحقيق بالحادثة اتضح ان القوة الامنية من جهاز الامن الوطني والاستخبارات وقد داهمت الموقع الاستثماري بناءً على معلومات امنية للاستعلام عن مشتبه بهم ضمن العاملين في الشركة"، مؤكداً أن "الموضوع تم حسمه بعد تدخلات من رئيس الوزراء ورئيسة هيئة الاستثمار الوطنية".

وأوضح الجبوري، أن "هكذا حوادث لن تتكرر وفق ما اكدته السلطات الامنية والحكومية، لما يسببه من تبعات سلبية تطرد المستثمرين وتقوض المشاريع الاستثمارية".

وأضاف، أن "الحادثة مخالفة لسياسة الحكومة ورئاسة الوزراء الساعية لتشجيع وتوسيع الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين المحليين والاجانب لتنفيذ مشاريع حيوية كبرى في البلاد".

وطمئن الجبوري جميع الشركات المستثمرة بمختلف عناوينها بأن "صلاح الدين مهيئة للاسثمار"، موضحاً أن "الحادثة خطأ لن يتكررمستقبلاً".

كما هدد، الجبوري، باقامة دعاوى قضائية في حال تكرار الحادثة على أي موقع او مشروع استثماري.

واوضح رئيس استثمار صلاح الدين ان مجمع" بيتي " السكني في تكريت الذي تنفذه ائتلاف شركات من العراق ولبنان والامارات يعد من المشاريع الستراتيجية الكبرى وهو عبارة عن مدينة حديثة متكاملة الخدمات والمرافق الحياتية وتحوي اكثر من 1400 دار سكنية وان الوحدات السكنية ستوزع بعد 6 اشهر.