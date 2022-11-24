الاستثمار العراقية تعلن انفتاحاً نحو "المحلي والأجنبي"  لمواجهة التلكؤ 

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم الخميس، عزمها الانفتاح على الاستثمارات المحلية والأجنبية المتاحة.

وقال رئيس الهيئة سالار محمد امين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "واحدة من أبرز توجهات الهيئة في المرحلة الحالية والقريبة هو الانفتاح على الاستثمارات المحلية والأجنبية المتاحة في قطاعات مختلفة والوقوف على أبرز مسببات التلكؤ وعدم المضي قدما بالمشاريع والجهات التي تحول دون ذلك".

واضاف انه "يلتقي يوميا بعشرات المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الراغبة بالاستثمار ويطلع على أبرز ما يواجهونه من إشكالات، في محاولات لتذليل تلك العقبات من خلال التنسيق المباشر مع دوائر الدولة المعنية بالعملية الاستثمارية" .

واكد ان "النهوض بالواقع الاستثماري للعراق هو واحد من أبرز توجهات الحكومة والهيئة"، مبينا ان "إدارة الهيئة تعمل على ذلك بكل قوة وشفافية الأمر الذي ينعكس ايجابا على الساحة الاقتصادية ويسهم بتحريك عجلة الاقتصاد" .

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد وجه عهد رئيس الاستثمار المستقيلة سها النجار، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار، واصفا الفساد الموجود في الهيئة "لا مثيل له".