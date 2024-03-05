الاستثمار العراقية تجيز مشروع "الغاز المصاحب" لحقل بن عمر في البصرة

شفق نيوز/ وقّعت هيئة الاستثمار الوطنية، يوم الثلاثاء، إجازة استثمار مع شركة غاز الحلفاية، من أجل الشروع باستثمار الغاز المصاحب في حقل بن عمر في محافظة البصرة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اليوم توقيع اجازة الاستثمار مع شركة غاز الحلفاية العراقية للاستثمار الغاز المصاحب في حقل بن عمر"، مبيناً أن "الحقل يوفر 300 مقمق ويعادل ثلث ما يستورده العراق من الجانب الإيراني".

ولفت إلى أنه "بعد قرار مجلس الوزراء وتوقيع عقد في وزارة النفط شرعن باستكمال إجراءات توقيع اجازة الاستثمار".

من جهته قال المستثمر سعد وهيب لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم تم توقيع اجازة استثمار حقل الغاز بن عمر وهذا يعتبر اول شركة عراقية في جانب استثمار الغاز المصاحب".

ولفت إلى أنه "هذا الحقل مشروع وطني يستحق الاهتمام، اول خطوة من المشروع تخلص من التلوث البيئي والخطوة الثانية سيساهم هذا الاستثمار في توفير الطاقة النظيفة والغاز بدلا من استيراده من الخارج".

وأكد وهيب، أن "الحقل سيوفر 300 مقمق ومدة انجاز المشروع 36 شهراً بعدها سيكون الاعتماد على الغاز المحلي العراقي بدلا من المستورد".

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 24/ 11/ 2023 تنفيذ مشروع تطوير غاز حقل بن عمر وفق مبدأ بناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية أو ما يعرف باسم "بي أو أو تي" ولمدة 15 عاما بعد تاريخ التشغيل التجاري.

وتأتي الخطوة عقب الموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة غاز الحلفاية، وهي جزء من مجموعة ربان السفينة، مطور عراقي رائد في قطاع الطاقة والنفط والغاز.

وقدمت حكومة العراق ملف الغاز ضمن أولويات برنامجها الحكومي، حيث تسعى الحكومة بشكل حثيث لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي في البلاد.

ويعد حقل نهر بن عمر من الحقول الاستراتيجية في محافظة البصرة، وسيسهم المشروع في تعزيز وسد احتياجات الطاقة واستدامة البيئة، وذلك بمعالجة ما يزيد عن 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف يوميا.