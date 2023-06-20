شفق نيوز/ أكدت الاردن يوم الثلاثاء، ان الاستثمارات العراقية في الاردن تصل الى 32 مليار دولار، فيما شدد العراق على وجود تحديات تتعلق بعدم استطاعة القطاع الحكومي استيعاب المزيد من العمالة لديه.

وقالت وزيرة الاستثمار الاردني خلود السقاف خلال مشاركتها ضمن جلسات أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي في الاردن إن "الاستثمارات العراقية في الأردن التي تصل لقرابة 32 مليار دولار، وقد أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها".

وأشارت إلى أن "قانون البيئة الاستثمارية الاردني الجديد يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات" مبينة ان إنجاز معاملات المستثمرين والرد على طلباتهم أصبحت تتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات".

من جهته، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع مجتمع الأعمال الأردني العراقي إلى "ضرورة التركيز على إمكانات البلدين والمزايا التنافسية للاستفادة المشتركة في العديد من القطاعات منها الإنشاءات والمقاولات، السياحي، المالي، بالإضافة إلى المشاريع الواعدة في مجال مشروعي الربط الكهربائي وأنبوب النفط بين البصرة والعقبة".

وشدد على "ضرورة التوجه نحو تحديد التحديات والمعوقات القائمة بين البلدين سواء ذات العلاقة بالتعاون الجمركي أو غير الجمركي والتي تحتاج الى رفع فاعلية التفاوض الثنائي بين كلا الجانبين، خاصة المتعلقة بأهمية الإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي لأهميته الاستراتيجية والمنوي البدء بتفعيله مطلع آب المقبل، بطاقة تبلغ 150 ميغاواط كمرحلة أولى، 500 ميغاواط كمرحلة ثانية، 900 ميغاواط كمرحلة ثالثة".

من جهتها، قالت ممثل وزير التخطيط العراقي أزهار الربيعي، إن "الوزارة بصدد إجراء مسح جديد للسكان في شهر تشرين الأول المقبل، ضمن خطة للحكومة بهدف إجراءات معايير تنموية بالعراق، ولفتت الى تحديات تمر بها بلادها تتعلق بعدم استطاعة القطاع الحكومي استيعاب المزيد من العمالة لديه، مشيرة إلى وجود قوانين لدعم وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص".

وأكدت أن "مقومات الاستثمار بالعراق متاحة، داعية المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة واستثمار الفرص المتاحة داخل العراق".