"الازمة انتهت".. أمين عام أوبك يقدم ضماناً لاستقرار أسعار النفط

شفق نيوز/ رأى أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو، يوم الخميس، أن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجدداً حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية تشرين الثاني.

وقال باركيندو في الاجتماع الـ45 للجنة الفنية المشتركة (JTC) عبر الفيديو، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجدداً حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية تشرين الثاني"، مشيراً إلى أن "أسوأ ما في الأزمة الحالية قد يكون قد انتهى إلا ان الغيوم المظلمة لهذا الوباء ما تزال معلقة فوق رؤوسنا، في بعض البلدان، توجد هنا بالفعل موجة ثانية ، مما يضاعف من المأساة الإنسانية وعدم اليقين الاقتصادي".

وأضاف أن "توقعاتنا تبقى لعام 2020 الطلب على النفط عند أكثر بقليل من 90 مليون برميل في اليوم ، بانخفاض 10 في المائة لهذا العام".

واشار باركيندو الى ان "تقرير World Oil Outlook الذي تم إطلاقه مؤخرًا يرى أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية يرتفع ويستمر في النمو ، بزيادة كبيرة بنسبة 25 في المائة على مدى السنوات الـ 25 المقبلة".

JTC هي هيئة فنية تابعة لـ JMMC وقد تم إنشاء كلتا اللجنتين تحت مظلة إعلان التعاون" التاريخي (DoC) الموقع في 10 ديسمبر 2016. تم تفويض اللجان لمراجعة ظروف سوق النفط العالمية وآفاقه ، ومراقبة مستويات المطابقة لتعديلات الإنتاج الطوعية التي أقرها الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وغير الأعضاء.