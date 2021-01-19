"الارهاب" يخترق الكهرباء العراقية.. خروج خطوط ومحطات عن العمل وخسائر 6 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خروج اجزاء كبيرة من خطوط ومحطات توزيع الطاقة عن الخدمة جراء سلسلة استهدافات طالت ابراجاً وخطوط نقل ومحطات في اربع محافظات، مشيرة إلى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي.

وقالت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "استهدافات كبيرة وممنهجة طالت ابراجاً وخطوط نقل الطاقة والمحطات التحويلية في ديالى وكركوك وجرف الصخر والقائم"، مبينة أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تبذل فيه كوادر الوزارة ومنتسبيها جهوداً كبيرة لتوفير افضل الخدمات من الطاقة الكهربائية الى المواطنين".

وأوضحت أن "الاٍرهاب يعاود من جديد لينشر التخريب عبر استهدافه لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف، والمحطات المتنقلة ١٣٢/٣٣ في محافظات ديالى وكركوك وكربلاء وبابل والانبار".

وأضافت الوزارة أنها "تود أن تعلم المواطنين بحدوث استهداف ارهابي واعمال تخريبية للخطوط الناقلة في مساء يوم أمس الاثنين (١٨ كانون الثاني ٢٠٢١ )"، مشيرة إلى أن "استهداف الخطوط ادى الى انفصال خط كركوك - منصورية الغازية ٤٠٠ ك. ف من الجهتين بعد سقوط البرج رقم ١٣١، و انفصال خط ديالى - كركوك ٤٠٠ ك. ف بعد سقوط البرج رقم (٢٣٥- ٢٣٧)، و حرق ثلاث متنقلات في ديالى من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد الاشتباك مع قوة من الشرطة وتهديد العاملين فيها واعتقالهم والافراج عنهم فيما بعد اي بعد ساعات".

كما أدى ذلك ايضاً، بحسب بيان الوزارة إلى "انفصال خط شرق كربلاء_مسيب الحرارية وسقوط ابراج في منطقة جرف الصخر/هور حسين".

وتابعت أنه "بناء على هذا التخريب خرجت اجزاء كبيرة من خطوط ومحطات نقل وتوزيع الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك فضلا عن اجزاء اكبر في محافظتي ديالى وصلاح الدين وحدوث إطفاء تام لاقضية قرة تبه وجلولاء".

وأشارت إلى أن "هذه الاعمال مجتمعة من حرق للمتنقلات وإسقاط للابراج أدى الى خسائر مالية تقدر بنحو ستة مليار دينار عراقي".

ودعت الوزارة المواطنين والقوى الأمنية "للمحافظة على ممتلكات الشبكة الكهربائية الوطنية، والتبليغ عن اي اعمال مشبوهة تروم الضرر بالمال العام، لان تخريبها يضر بأبناء الشعب العراقي وحرمانه من نعمة التيار الذي يمثل عَصّب الحياة وركن اساس لا يمكن الاستغناء عنه".