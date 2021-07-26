الاردن تصدر بضائع الى العراق بقيمة 15 مليار دولار في 15 عاماً

شفق نيوز/ بلغت مجمل الصادرات الاردنية الى العراق منذ العام 2005 لغاية 2020 ما قيمته 15 مليار دولار امريكي بحسب بيانات مركز الاحصاء الاردني الرسمي، بينما بلغت مجمل الصادرات العراقية الى الاردن ما قيمته 1.67 مليار دولار.

وبحسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، فأن المواد الطبية والادوية تصدرت النسبة الاعلى من الاستيرادات تليها المواد الكهربائية.

وتقول المؤسسة العراقية في احصاء لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بالرغم من الامكانيات والمصادر المحدودة للاردن الا انها استطاعت من خلال التشجيع على الاستثمار ودعم المشاريع الصناعية من تصدير ما معدله 1 مليار دولار الى العراق من مختلف البضائع، بينما لم يستطع العراق بالرغم من امتلاكه الاف المصانع العاملة والمصادر الطبيعية من تصدير اكثر من 1.6 مليار دولار اغلبها نفط خام او مشتقاته وبالرغم من توفر صندوق دعم الصادرات الذي يغطي ما نسبته 15% من قيمة المواد المصدرة والتي تعطي تنافسية عالية للمنتج العراقي.

وتشير إلى أن البيروقراطية الموجودة في ادارة الصندوق وعدم توجيه الصندوق بالاتجاه الصحيح قلل من فعالية وكفاءة الصندوق.

ولفتت المؤسسة إلى أن احدى الامور المهمة في دعم الصناعة العراقية هو ضرورة التوجه تحو فتح اسواق خارجية مستفيداً من الاتفاقيات التي تمت مع تلك الدول وايضاً من خلال تفعيل صندوق دعم الصادرات بشكل كبير الامر الذي سيؤدي الى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي التحويلي بالناتج المحلي وبالتالي توفير فرص عمل لمختلف المشاريع الصناعية والزراعية الموجودة في العراق .