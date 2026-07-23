الارتفاع مستمر.. أسعار النفط تصل إلى 101 دولار للبرميل

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار النفط العالمية، مساء الخميس، الارتفاع محققة 101 دولار للبرميل مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف بشأن أمن طرق إمدادات الطاقة.

وجاء هذا الارتفاع بعد وصول أسعار النفط، عصر اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أيلول/ سبتمبر المقبل بنسبة 6.3% إلى 100.02 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" للشهر نفسه بنسبة 4.62% إلى 90.81 دولار للبرميل.

وتأتي هذه المكاسب بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر انفجار جنوب مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق "تحت سيطرته"، وأنه لن يُسمح بعبور الناقلات دون تنسيق مع إيران، بالتزامن مع استمرار الضربات الأميركية على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي.