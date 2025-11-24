الارتفاع مستمر.. أسعار الدولار عند إغلاق بورصات بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

استمرت أسعار صرف الدولار بالارتفاع في أسواق العاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات، مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار صعدت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143100 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند 142250 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضًا، حيث بلغ 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا مماثلًا، إذ بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار اميركي.