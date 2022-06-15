الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدل الفائدة 75 نقطة لاول مرة منذ 28 عاماً

شفق نيوز/ رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع، اليوم الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994.

وبموجب القرار رفعت اللجنة الفيدرالية المفتوحة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح ما بين 1.5% إلى 1.75% وهو أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا في مارس/آذار 2020.

ووفقاً لتوقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإن معدل الفائدة قد ينهي عام 2022 عند مستوى 3.4%، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.5% عن توقعات مارس/آذار الماضي.

كما تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد يصل عند 3.8% في 2023.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد في أميركا خلال العام الجاري عند 1.7% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%.

فيما رفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم عن العام الجاري من 4.3% عند 5.2%.

فيما رفعوا تقديراتهم للتضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطعام والطاقة بنحو 0.2% إلى 4.3%.

وأضاف البيان: إجمالي نشاط الاقتصاد يبدو أنه قفز بعدما تراجع في الربع الأول.

وتابع: كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضًا، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار.

وأشارت توقعات الفيدرالي إلى أن معدل البطالة يبلغ حالياً 3.6% على أن يرتفع عند 4.1% في 2024.