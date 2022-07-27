الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بنحو 75 نقطة

شفق نيوز/ رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي تزامناً مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في عقود.

وبموجب القرار الصادر فإن معدل الفائدة الفيدرالية يتراوح الآن ما بين مستويات 2.25% و2.5%.

ويعد قرار زيادة الفائدة اليوم هو الرابع في خمسة أشهر.

وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة: التضخم لا يزال مرتفعاً بما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع نطاقاً.

وشددت اللجنة على التزامها بإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%