الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة العراقية الايرانية ينطلق في بغداد

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق وإيران.

ويشارك وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤلف من 60 عضوا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي في هذا الاجتماع وذلك بخمس لجان، وفقاً وكالة الجمهورية الإسلامية "إرنا".

ونقلت الوکالة الإيرانية عن المستشار الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق قوله، إنه من المقرر أن تجتمع هذه اللجان الخمس (لجان التجارة والنقل البري والتمويل المصرفي والاستثمار والطاقة) مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع وثائق التعاون.

یذکر أن مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، قال في وقت سابق إنه إثر المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين في إطار اهتمام الحكومة الايرانية الحالية بعقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الهدف وخاصة دول الجوار، سيعقد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية والعراق في بغداد خلال الفترة من 12 الى 14 آذار/ مارس الجاري.

وأضاف صفري ان الوفد الايراني المؤلف من مندوبي القطاعات الحكومية والخاصة من ضمنهم جمع من التجار ورجال الاعمال والناشطين الاقتصاديين الايرانيين، سيتوجه الى بغداد برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني.

وبيّن ان هذا الاجتماع سيبحث الموضوعات المهمة للتعاون في مختلف المجالات بما فيها المصرفية والنقل والترانزيت والزراعة والاستثمارات والتأمين والتجارة وتصدير الخدمات التقنية والهندسية، والطاقة والمجالات العلمية والرياضية وغيرها، وسيتم التوقيع على وثائق متنوعة في مجال ترسيخ التعاون الثنائي.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الايرانية الحالية (تنتهي في 20 آذار/مارس 2023) قرابة 9 مليارات دولار، حصة الصادرات الايرانية منها 8.927 مليار دولار بنمو نسبته 23%، فيما بلغ حجم التوريد من العراق 146 مليون دولار بانخفاض نسبته 84% مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وكان الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قد عقد قبل أكثر من عامين في طهران باستضافة وزارة الطاقة الايرانية.