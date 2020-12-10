الاتصالات تكشف سبب ضعف خدمة الانترنت في العراق

شفق نيوز/ أكدت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الخميس، استمرار عملية "الصدمة" لمكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق، فيما ارجعت سبب ضعف الخدمة في البلاد الى "التجاوزات على الكابل الضوئي وسرقة السعات".

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الصدمة انطلقت منذ فترة برئاسة وزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني وكانت في المناطق المحاذية لإقليم كوردستان"، موضحاً أنها كانت "بجهود ذاتية من وزارة الاتصالات بمساندة القوات الامنية والحشد الشعبي والامن الوطني والبيشمركة".

وبين المشهداني أن "هذ ه العمليات ساهمت بتوفير اربعة مليار دينار عراقي شهرياً كانت تهدر من المال العام من خلال تهريب سعات الانترنت"، مشيراً إلى أن "التهريب أدى لضعف خدمة الانترنت في تلك المناطق".

وأضاف أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات تم قبل ايام الكشف عن شبكة لسرقة سعات الانترنت في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد"، موضحاً أن "سرقة السعات والتجاوز على الكابل الضوئي يؤدي إلى ضعف خدمة الانترنت".

وأكد أنه "سيتم معالجة تلك التجاوزات خلال الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن "احدى شركات المقاولة العاملة في الانبار قطعت قبل ايام الكابل الضوئي بمحافظة الانبار، ما ادى إلى انقطاع خدمة الانترنت عن المحافظة يوماً واحداً، وتم اصلاح هذا القطع واعادة الخدمة".