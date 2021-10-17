الاتروشي يبدي من بغداد استعداد كوردستان للتعاون مع وزارة النفط

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، يوم الاحد، اهمية العمل على زيادة الشفافية وتبادل المعلومات الخاصة بالنشاط النفطي، فيما أبدى وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان استعداد الاقليم للتعاون والحوار مع المركز.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل استقبل، اليوم، وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال الاتروشي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين المركز والاقليم بشأن الملف النفطي".

وأكد وزير النفط الاتحادي، على "اهمية العمل على زيادة الشفافية وتبادل المعلومات الخاصة بالنشاط النفطي، والايرادات المتحققة منه، والعمل معاً من اجل الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والهايدروكاربونية في عموم العراق دعماً وتعزيزاً للاقتصاد الوطني ، وتحقيقاً لاهدافنا وخططنا في ترسيخ خطط التنمية المستدامة، خدمة للصالح العام".

واشار الوزير الى "ضرورة زيادة وتكثيف مشاريع استثمار الغاز والطاقة النظيفة في عموم محافظاتنا، بهدف تحقيق زيادة في الانتاج منها، والعمل على التقليل من انبعاثات الغازات الضارة حماية للبيئة".

من جانبه، أكد الاتروشي، وفق البيان، "استعداد الاقليم ووزارة الثروات الطبيعية للتعاون والحوار مع المركز والوزارة من اجل تعزيز افاق التعاون المشترك لتطوير الصناعة النفطية".

والخميس الماضي، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزير الثروات الطبيعية كمال اتروشي بزيارة العاصمة بغداد بهدف تأمين مادتي البنزين والنفط الأبيض للمواطنين.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، فأن بارزاني وجّه الوزير بزيارة بغداد من اجل حل المشاكل التي تتعلق بمسألة البنزين، مرجعا أسباب ارتفاع أسعار هذه المادة إلى ارتفاعها على مستوى العالم خاصة أن الاقليم يستوردها من الخارج.