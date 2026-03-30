الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الحرب على أسواق الطاقة

شفق نيوز- بروكسل

يستعد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ، غداً الثلاثاء، لمناقشة سبل تنسيق الاستجابة للاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب مع إيران، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وبحسب "رويترز"، فإن المحادثات تركز على تقييم أحدث التطورات في أسواق النفط والغاز، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالإمدادات والتقلبات السعرية.

كما سيناقش الوزراء المجالات التي تتطلب تنسيقاً أقوى بين دول الاتحاد الأوروبي، لضمان استجابة موحدة للأزمة.

وتهدف الاجتماعات إلى تحديد إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها للتعامل مع التحديات المتزايدة في أسواق الطاقة بطريقة منسقة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عبر الفيديو عند الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، بمشاركة وزراء الطاقة في دول الاتحاد.