الاتحاد الأوروبي يطلب من حكومة السوداني دعما لمشاريعه في العراق

شفق نيوز/ طلبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني دعما لمشاريع دوله داخل العراق.

وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق فيلي فارجولا خلال كلمة له في مؤتمر أقامته الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعراق، هي مشاريع مهمة وضرورية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد تدعم اقامة المشاريع في العراق.

وأضاف أن المشاريع في العراق لا يمكن أن تكون موجودة دون دعم، ومع ذلك هناك ممارسات من قبل الحكومة لتسهيل تنفيذ تلك المشاريع وتطوير الاقتصاد العراقي، لافتا إلى أن حكومة السوداني رحبت بمبادرات دعم المشاريع، وبالتالي هناك جهود لدعمها على مستوى الدولي، والقرارات التي يتم إتخاذها تهدف إلى الموارد وتسهيل الاستثمارات.

من جانبها قالت القائم بالأعمال في السفارة الالمانية مارغريت جيكون خلال كلمة لها في المؤتمر الذي أقامته المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع الألماني يهدف إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والمتطورة بالعراق من أجل التنمية، وهذا دفعنا إلى إقامة العديد من المشاريع في بلدان العالم ومن ضمنها العراق.

وبينت، ان الاقتصاد العراقي واجه العديد من الأزمات بسبب استحواذ داعش الإرهابي على العديد من المناطق، فضلاً عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ما سبب كسادا اقتصاديا على المستوى الدولي، مشددا ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادرة وليس الاعتماد على النفط فقط.

وأوضحت، أن الدعم الألماني من اجل تطوير وتنمية القطاع الخاص في العراق من خلال هذه المشاريع والتي تدعم وتطور النظام الاقتصادي، ونحن نركز على التنويع الاقتصادي والمشاريع المالية والشركات المتوسطة وتطوير القطاع الخاص العراقي.

وأكدت على أن تلتزم الحكومة العراقية بالتنوع الاقتصادي ودعم سوق العمل من خلال المشاريع الاقتصادية من أجل تطوير الشركات الصغيرة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمساعدة الحكومة العراقية تعمل على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعراق، بالتعاون مع الشركاء العراقيين لتطوير الاقتصاد.

واليوم، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، تطلع البنك لبناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشيراً الى الوصول لمراحل متقدمة في بناء استراتيجية وطنية للإقراض.

وتعد المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي الآن واحدة من أكبر وكالات التنمية في العالم، وهي تأسست في 1 يناير 2011، من خلال دمج ثلاث منظمات للتنمية الدولية الألمانية.

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