الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي بـ 60 دولاراً للبرميل والموافقة الاحد المقبل

شفق نيوز/ أعلن سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس يوم الجمعة، إن بولندا وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي بسقف 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي المنقولة بحراً، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا في الموافقة رسميًا على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت وارسو قد صرحت بالموافقة على الصفقة لفحص آلية تعديل لإبقاء الحد الأقصى أقل من سعر السوق - بعد أن دفعت في المفاوضات من أجل أن يكون الحد الأقصى منخفضًا قدر الإمكان ، لخفض الإيرادات لروسيا والحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وتهدف فكرة سقف الأسعار، وهي فكرة لمجموعة الدول السبع، إلى خفض دخل روسيا من بيع النفط، مع منع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

بعد موافقة بولندا يوم الجمعة ، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءً مكتوبًا لجميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 لإعطاء الضوء الأخضر رسميًا للاتفاق ، وسيتم نشر تفاصيله في المجلة القانونية للاتحاد الأوروبي يوم الأحد.

سيسمح الحد الأقصى لسعر G7 للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المحمول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.

نظرًا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدًا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

وكان الاقتراح الأولي لمجموعة السبع الأسبوع الماضي هو تحديد سقف سعري يتراوح بين 65 و 70 دولارًا للبرميل بدون آلية تعديل. منذ أن تم تداول خام الأورال الروسي على انخفاض بالفعل ، دفعت بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل سعر أقل.

خاضت دول الاتحاد الأوروبي خلافات منذ أيام بشأن التفاصيل ، حيث أضافت تلك الدول شروطا أخرى إلى الاتفاق - بما في ذلك مراجعة سقف السعر في منتصف يناير وكل شهرين بعد ذلك.

وقالت الوثيقة أيضًا إن "فترة انتقالية" مدتها 45 يومًا ستنطبق على السفن التي تحمل الخام الروسي الذي تم تحميله قبل 5 ديسمبر وتفريغه في وجهته النهائية بحلول 19 يناير 2023.