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الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز من روسيا بإمدادات نيجيرية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-23T18:45:26+0000
الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز من روسيا بإمدادات نيجيرية

شفق نيوز/ قال ماثيو بالدوين نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.

وكان بالدوين يتحدث في نيجيريا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في إفريقيا هذا الأسبوع.

قيل له إن نيجيريا تعمل على تحسين الأمن في دلتا النيجر وتخطط لإعادة فتح خط أنابيب عبر النيجر بعد أغسطس ، مما سيسفر عن المزيد من صادرات الغاز إلى أوروبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بالدوين قوله، إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14 بالمئة من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لمضاعفة ذلك.

يتم اختناق إنتاج النفط والغاز في نيجيريا بسبب سرقة وتخريب خطوط الأنابيب ، مما يجعل محطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال نيجيريا في جزيرة بوني تعمل بقدرة 60٪.

وقال بالدوين: "إذا تمكنا من الحصول على ما يزيد عن 80٪ ، في هذه المرحلة ، فقد يكون هناك غاز طبيعي مسال إضافي يمكن أن يكون متاحًا للبضائع الفورية القادمة إلى أوروبا".

"قالوا لنا (المسؤولون النيجيريون) تعالوا وتحدثوا إلينا مرة أخرى في نهاية أغسطس لأننا نعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن."

نيجيريا NLG مملوكة لشركة النفط الحكومية NNPC Ltd و Shell و TotalEnergies و Eni.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ من أغسطس إلى مارس. سيكون الهدف طوعيًا في البداية ، لكنه سيصبح إلزاميًا إذا أعلنت اللجنة حالة الطوارئ.

في العام الماضي ، صدرت نيجيريا 23 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ، لكن الرقم ظل يتراجع على مر السنين. وقال بالدوين إن الكتلة اشترت في 2018 36 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا.

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