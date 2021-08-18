الاتحاد الأوروبي يبلغ مستوى قياسياً في توليد الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ قال تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث المناخ المستقلة "إمبر" إن إمدادات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز ارتفعت إلى مستوى قياسي في عام 2021 ، وهو ما يمثل 10٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة في المنطقة.

وأظهرت بيانات من "إمبر" أن 27 دولة في الكتلة ولدت ما يقرب من 39 تيراواط ساعة من الطاقة من الألواح الشمسية خلال شهري يونيو ويوليو (1 تيراواط = 1 000 000 000 كيلوواط (، بزيادة 10.9 تيراواط ساعة عن عام 2018.

وقال التقرير إنه تم تسجيل أرقام قياسية جديدة أيضًا في ثماني دول من الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا ، مع زيادة إنتاج واستخدام الألواح.

وقال التقرير إن إجمالي التوليد من الألواح الشمسية تباطأ في إمدادات الكهرباء من الفحم ، والتي بلغت 14٪ للمنطقة في يونيو ويوليو 2021.

كجزء من حزمة سياسات المناخ ، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحًا شاملاً لقواعد الطاقة المتجددة ، والتي تحدد مدى السرعة التي يجب أن تزيد بها الكتلة استخدام مصادر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية الناتجة عن حرق حبيبات أو رقائق الخشب.

لقد حددت هدفًا مؤقتًا للاتحاد الأوروبي لرفع حصة هذه الطاقة المتجددة إلى 40٪ من الاستهلاك النهائي بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من حوالي 20٪ في عام 2019.

وأفادت بيانات Ember أن ألمانيا احتفظت بأكبر حصة من إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة ، حيث انتقلت من 11.5 تيراوات ساعة إلى 13.4 تيراواط ساعة ، والتي تمثل 17 ٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد خلال فترة الصيف في عام 2021.

وأظهرت البيانات أن إسبانيا سجلت أكبر نمو في فترة الصيف على مدى أربع سنوات ، حيث تضاعفت من 3.1 تيراوات ساعة في 2018 إلى 6.4 تيراواط ساعة في 2021 ، وهو ما يمثل 16٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد في عام 2021.

وبينت أن هولندا ثاني أكبر نمو على مدار أربع سنوات ، حيث تضاعف الإنتاج من الألواح الشمسية ثلاث مرات تقريبًا إلى 3.2 تيراواط ساعة من 1.1 تيراواط ساعة في عام 2018 ، مما زاد من إجمالي حصة الطاقة في البلاد بنسبة 10٪ إلى 17٪.

وأظهرت البيانات أن إيطاليا كانت ثالث أكبر منتج للطاقة من الألواح الشمسية في عام 2021 لكنها لم تشهد نموًا كبيرًا خلال نفس الفترة ، حيث انتقلت من 5.7 تيراواط ساعة إلى ما يقرب من 6 تيراواط ساعة.

وقال التقرير إن إمدادات الطاقة الشمسية في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ارتفعت بمتوسط 14 تيراواط ساعة سنويًا في 2019 و 2020 ومن المتوقع أن تفعل الشيء نفسه في عام 2021 ، ولكنها ستحتاج إلى أكثر من الضعف إلى 30 تيراواط ساعة سنويًا لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030.