الاتحاد الأوروبي: النفط يتعافى ببطء ويحتاج وقتاً للوصول

شفق نيوز- متابعة

كشفت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن تعافٍ بطيء في إمدادات الخام عقب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت المجموعة في ​بيان: "لاحظت مجموعة تنسيق النفط تقارير تفيد بأن التدفقات التجارية بدأت ​تتعافى ببطء عقب ​مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإيران الأسبوع الماضي. غير أن المجموعة لاحظت أيضا أن إمدادات المنطقة ستستغرق ​وقتا ​للوصول ⁠إلى أوروبا".

وأوضحت "فيما يتعلق بالنفط الخام، ترى ​المجموعة أن الوضع ​مستقر ⁠في الوقت الراهن، إلى حد كبير بفضل السحب ⁠من ​المخزونات العالمية خلال ​الأشهر الماضية".

في وقت شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً بشكل طفيف، صباح اليوم الجمعة، بعدما أثار هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز مخاوف جديدة بشأن سلامة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.