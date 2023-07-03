اكمال "بسماية" من ضمنها.. كوريا الجنوبية تسعى لإنجاز مشاريع البناء في العراق والسعودية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين انها تسعى لتقديم دعم مكثف للمشاريع الرئيسية من أجل تحقيق هدف طلبات البناء في الخارج لهذا العام بقيمة 35 مليار دولار أمريكي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية ان التصريح ادلى به وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري وون هي-ريونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لوزارة الأراضي الكورية، بلغت قيمة طلبات البناء في الخارج في النصف الأول من هذا العام 17.3 مليار دولار بزيادة 44% عن نفس الفترة من العام الماضي (12 مليار دولار). وجاء ذلك بفضل فوز شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات بمشروع بناء مصنع للبتروكيماويات في الجبيل في المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقالت الوزارة إنها تركز كل الجهود على تنفيذ إجراءات المتابعة لزيارة فريق كوري إلى السعودية، واللجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية والعراق.

واضافت انه تم الاتفاق خلال اللجنة المشتركة التابعة بين كوريا الجنوبية والعراق التي أقيمت في يوم 21 يونيو/ حزيران في سيئول، على تعزيز التعاون لاستئناف مشروع مدينة بسماية الجديدة الذي توقف العام الماضي، مبينة حجم البناء المتبقي لهذا المشروع يبلغ 6 مليارات دولار.

وتخطط الوزارة لدعم التنفيذ السريع لمشروع مدينة بسماية الجديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية والحكومة العراقية، كما تخطط للتعاون في مشروع متابعة ميناء الفاو الجديد وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل.