اكثر من 5 مليارات دولار قيمة الصادرات النفطية العراقية الى امريكا

شفق نيوز/ بلغت قيمة الصادرات النفطية العراقية الى امريكا، اكثر من 5 مليارات دولار خلال الاشهر الـ11 من العام الماضي 2024.

وقالت وحدة ابحاث الطاقة الامريكية ومقرها واشنطن ان "العراق صدر كمية من النفط الخام إلى أمريكا خلال الاشهر الـ11 من العام الماضي مقداره 64.11 مليون برميل بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و180 مليون دولار".

واضافت ان "العراق جاء ثاني أكبر مصدر لأمريكا بعد السعودية التي بلغت الاخيرة كمية الصادرات النفطية لامريكا 92.53 مليون برميل بقيمة مالية بلغت 7.73 مليارات دولار وجاءت ليبيا ثالثا والامارات رابعا والكويت خامسا".

واشارت الى ان "صادرات النفط العربية للولايات المتحدة من الدول الـ5 قد سجّلت 174 مليون برميل، بما يعادل 14.5 مليار دولار".