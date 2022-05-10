اكثر من 38 مليار دولار ايرادات العراق النفطية خلال أربعة أشهر

شفق نيوز/ قفزت إيرادات العراق خلال أربعة أشهر الأولى من عام 2022 أكثر من 38 مليار دولار، مدعومة بالصعود الكبير والسريع في سعر برميل النفط مع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية بداية العام الجاري.

وحسب جداول شركة تسويق النفط "سومو" التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ فإن إيرادات العراق النفطية بلغت خلال الاربع اشهر الاولى من العام الحالي بلغت 38 مليارا و594 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 82.8 بالمئة مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 21 ملياراً و113 مليون دولار، ومرتفعة بنسبة 149.11 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2020 التي بلغت 15 مليارا و493 مليون دولار.

وبينت أن معدل سعر البرميل النفط الواحد خلال أربعة أشهر الاولى من العام الحالي 2022بلغت 97.838 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 62.91 بالمئة مقارنة بسعر الاشهر الاربعة الاولى من العام الماضي 2021 الذي بلغ 60.055 دولارا للبرميل، ومرتفعا بنسبة 156.85 بالمئة عن عام 2020 الذي بلغت فيه معدل سعر البرميل الواحد 38.091 دولارا.

وكان معدل صادرات النفط العراقي قد بلغ 3.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال أول 4 أشهر من 2022، مقابل 2.9 مليون برميل يوميًا في المتوسط بالمدة نفسها من العام الماضي 2021، مقابل 3.4 مليون برميل يوميا لعام 2020.